نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: لا توجد هناك شعوب فاشلة .. ولكن يوجد دول فاشلة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 04:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

​أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال تغريدة نشرها عبر منصة «أكس» ضمن وسم علمتني الحياة أنه لا توجد هناك شعوب فاشلة، ولكن يوجد دول فاشلة.

و دون سموه: “علمتني_الحياة .. لا توجد هناك شعوب فاشلة .. ولكن يوجد دول فاشلة .. البشر لديهم دافع طبيعي وفطري للنجاح .. والدول هي التي تصنع البيئة التي تحطم هذا الدافع أو تسمح له بصنع المعجزات”.



