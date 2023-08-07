حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي-دبي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 05:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته رئيس نادي شباب الأهلي – دبي، القرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي – دبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ويضم مجلس الإدارة معالي خليفة سعيد سليمان نائباً للرئيس، والأعضاء: محمد أحمد المري، وعمر حمد بو شهاب، وهشام عبد الله القاسم، وطلال أحمد الشنقيطي، وفهد عبد الرحمن الحساوي، وعلي محمد المطوع، وسعيد محمد القرقاوي.

ووفقاً للقرار، يستمر مجلس الإدارة في أداء مهامه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، فيما حددت المادة الثانية من القرار بأن يمارس مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وفقاً لأحكام القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي والتشريعات المعمول بها لدى مجلس دبي الرياضي، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

ويعمل نادي شباب الأهلي – دبي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي وفق القوانين واللوائح الرسمية المُنظمة للعمل الرياضي في إمارة دبي، لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ لأجلها، وتعزيز دوره في خدمة المُجتمع وفئاته المُختلِفة، و تعزيز الأداء الاحترافي لفرق النادي، وتطوير كوادره الفنيّة والإداريّة ، واستقطاب وتطوير المواهب الرياضية.



