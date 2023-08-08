نشكركم على متابعتكم خبر إعادة فتح حدائق وشواطئ دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 08:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت بلدية دبي إعادة فتح الحدائق العامة وشواطئ السباحة الليلية، بعدما تم إغلاقها بصورة مؤقتة أمس.

وقالت، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «تعلن بلدية دبي عن إعادة فتح كلّ من الحدائق العامة وشواطئ السباحة الليلية، زورونا واستمتعوا بأجمل الأوقات الصيفية».

كانت بلدية دبي قد أعلنت عن إغلاق الحدائق العامة وشواطئ السباحة الليلية مؤقتاً بسبب أحوال الطقس.

وقالت، أمس، في بيان عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «تعلن بلدية دبي عن إغلاق الحدائق العامة بشكلٍ مؤقت بدءاً من الساعة 6 من مساء اليوم، وذلك في إطار المحافظة على سلامتكم خلال الحالة الجوية السائدة في الإمارة. ابقوا آمنين».

وأضافت: «لتفادي مخاطر التقلبات الجوية السائدة في الإمارة، تعلن بلدية دبي عن إغلاق شواطئ السباحة الليلية بشكل مؤقت، وذلك بدءاً من الساعة 7 من مساء اليوم. سلامتكم أولويتنا».



