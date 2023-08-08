نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 08:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام مغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وقد تمتد جنوباً يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 – 30 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 18:18 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:47.

وبحر عمان: خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 04:18 والجزر الأول عند الساعة 08:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:38.



