نشكركم على متابعتكم خبر نيابة دبي تعزز تجربة المتعامل بإطلاق خدمة “الدفع الذكي للغرامات” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت النيابة العامة بدبي خدمة “الدفع الذكي للغرامات” وهي خدمة رقمية استباقية تمكن الطرف المحكوم بالغرامة في الدعوى الجزائية من دفع الغرامة الصادرة بحقه وحصوله على كف البحث ورفع المنع من المغادرة عنه تلقائياً بعد صدور الحكم، وذلك استكمالا للتوجه في تطبيق سياسة خدمات 360 وتقديم منظومة رقمية متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين.

وبحسب “وام”، أوضحت شمسة سالم المري مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، رئيس فريق تحسين الخدمات، أن خدمة الدفع الذكي للغرامات هي خدمة استباقية رقمية تضاف إلى باقة خدمات النيابة المتوافقة مع سياسة خدمات 360 والتي باتت أسلوب حياة تتنافس فيه جميع القطاعات والمؤسسات لتقديم الأفضل والأذكى، في إطار فتح آفاق وقنوات نحو استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة وسعيها الحثيث في سبيل تحقيق الريادة التقنية.

وأضافت، أن الخدمة اتاحة دفع الغرامات عبر القنوات الالكترونية والذكية للأحكام الجزائية الصادر فيها حكم بالغرامة للأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية، لمراحل التقاضي ( ابتدائي ، استئناف، تمييز)، مع إلغاء أمر القبض وكف البحث بالتنسيق مع شرطة دبي.

وأشارت إلى أن الخدمة ستنعكس ايجاباً على مدى سعادة المتعاملين واستباق توقعاتهم واحتياجاتهم من خلال تقليل حضورهم إلى مقر النيابة العامة للإعلان بالحكم الغيابي ودفع الغرامات، وتسهيل عمليه الدفع والإجراءات بالاستعانة بالوسائل الالكترونية وأدوات الدفع الحديثة، مشيرة إلى الغاية في استمرارية التحسين والمتابعة المتواصلة وهي استخلاص الكفاءة والفاعلية في كل خطوة وكل مشروع مقدم للمتعامل حيث دُرس بعناية لإرضاء توقعاته وسهولة الوصول إلى مبتغاه.

وحول استفادة المتعامل من خدمة الدفع الذكي للغرامات، بينت النيابة العامة بدبي أنه يمكن للمتعامل سداد مبلغ الغرامة من خلال اختيار الطرق الثلاث وهي إما عن طريق الضغط على الرابط المرفق في الرسالة النصية المرسلة من النيابة العامة؛ حيث سينتقل المتعامل بعد الضغط على الرابط إلى صفحة لتسجيل الدخول من خلال استخدام الهوية الرقمية، ومن ثم فع قيمة الغرامة إلكترونياً بكل سهولة، أو عن طريق التوجه إلى أجهزة الدفع لإتمام عملية الدفع الإلكتروني أو نقدا عن طريق جهاز الدفع (يقبل الجهاز الأوراق النقدية من جميع الفئات بواقع ورقة لكل فئة نقدية في كل محاولة حتى يتم سداد كامل مبلغ الغرامة)، أو عبر الدخول على الموقع الالكتروني للنيابة العامة لتسجيل الدخول عن طريق استخدام الهوية الرقمية، ودفع قيمة الغرامة إلكترونياً.

وبعد قيام المتعامل بالسداد الذكي للغرامات المترتبة عليه سيستلم رسالة نصية من النيابة العامة تفيد بنجاح عملية الدفع وإلغاء امر القبض وكف البحث عنه مباشرة، وحين يصبح الحكم نهائياً يتم رفع المنع من المغادرة واشعار الشرطة بكف البحث ورفع المنع من المغادرة.



