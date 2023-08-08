نشكركم على متابعتكم خبر منها 4 شقق بنخلة جميرا.. بيع 670 عقاراً في دبي بـ 2.03 مليار خلال يوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 12:50 مساءً - متابعة – نغم حسن

بلغت المبايعات العقارية في دبي 2.03 مليار درهم، يوم أمس، عبر 670 صفقة، منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 328.06 مليون درهم و599 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.7 مليار درهم، ومنها 4 صفقات لبيع أربع شقق في برج كومو ريزيدنسز بنخلة جميرا بقيمة 203.2 مليون درهم.

وبحسب “البيان”، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم، وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وتليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة وتليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 34 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى أهم المبايعات وتلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 406 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 724.49 مليون درهم منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 22.36 مليون درهم و94 رهن فلل وشقق بـ 702.13 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 521 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بـ 94.95 مليون درهم.



