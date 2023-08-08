نشكركم على متابعتكم خبر عمار النعيمي يعزي عبدالله بن مهير الكتبي في وفاة والدته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ،اليوم ، واجب العزاء إلى معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد وإخوانه، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم، وذلك خلال زيارته خيمة العزاء في مدينة الذيد في إمارة الشارقة.

وبحسب “وام”، أعرب سمو ولي عهد عجمان عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ، وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم ، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.



