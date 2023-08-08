نشكركم على متابعتكم خبر 272 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بنهاية مايو الماضي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 08:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

لامست الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، حاجز 272 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وبحسب “وام”، أوضحت إحصائيات “المركزي”، أن الودائع الادخارية وصلت إلى 271.79 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.04% أو ما يعادل 2.8 مليار درهم مقارنة بنحو 268.99 مليار درهم في أبريل الماضي.

وزادت الودائع الادخارية في البنوك على أساس سنوي بنسبة 8.9% توازي 22.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 249.6 مليار درهم في مايو 2022.

وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.7% أو ما قيمته 222.08 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.3% بما قيمته 49.7 مليار درهم.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 947.29 مليار درهم نهاية مايو الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 7.34% مقابل 882.55 مليار درهم في مايو 2022، بزيادة تعادل 64.7 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.3% مقابل 944.5 مليار درهم في أبريل الماضي.

وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 693.78 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 73.2%، ونحو 253.5 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 26.8%.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 717.9 مليار درهم نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 35.8% مقابل نحو 528.6 مليار درهم في مايو 2022، بزيادة تعادل 189.3 مليار درهم، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 8.6% أو ما يوازي 56.7 مليار درهم مقارنة بنحو 661.2 مليار درهم في أبريل الماضي.

وحازت العملة المحلية “الدرهم” على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 55.3% أو ما قيمته 397.03 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 44.7% بقيمة 320.9 مليار درهم.



