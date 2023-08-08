نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يوجه باستمرار القبول في أكاديمية الشارقة للنقل البحري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 08:49 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة قبول 82 طالباً وطالبة في أكاديمية الشارقة للنقل البحري في خورفكان، 62 طالباً منهم حصلوا على منحة دراسية، وما تبقى من الطلبة تلقوا خصماً 30 % من الرسوم، كما وجه سموه باستمرار القبول في الأكاديمية عموماً، وللطلبة الذين سينهون متطلبات الخدمة الوطنية على وجه الخصوص.

جاء ذلك التوجيه ظهر أمس من خلال برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بقبول 25 مواطناً ومواطنة بـ«معلم وافتخر»، وذلك ضمن الدفعة الرابعة من مبادرة «معلم وافتخر»، وذلك بالنسبة للطلبة خريجي بكالوريوس اللغة العربية والدراسات الإسلامية، والطفولة المبكرة بجامعة الشارقة، ممن حصلوا على معدل 3.0 وما فوق، بمنح دراسية في أكاديمية الشارقة للتعليم، وذلك لدراسة دبلوم الدراسات العليا في التعليم لمدة سنة واحدة، لينضم بعدها الخريجون للعمل في مدارس الشارقة الخاصة، بالإضافة إلى الحاق 25 آخرين ممن كانت معدلاتهم بين 2.5 و2.99 في برنامج التجسير لمدة شهرين، وذلك بهدف تحسين مستوياتهم، ورفع معدلاتهم، وبعد ذلك سيحصلون على منح لدراسة دبلوم الدراسات العليا في التعليم بأكاديمية الشارقة للتعليم.

ومن جهة أخرى أكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس، أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه الهيئة بالتكفل برسوم توصيل الكهرباء والمياه لأهالي دبا الحصن المستفيدين من برنامج إسكان الشارقة.



