نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 12:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:05 والمد الثاني عند الساعة 08:06 والجزر الأول عند الساعة 02:17 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:50 والمد الثاني عند الساعة 05:54 والجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 22:50.



