أحمد بن محمد: المخيمات الصيفية مساحة لبناء وعي جيل المستقبل وصقل مهاراتهم

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 07:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن المخيمات المخيّمات الصيفية مساحة مفيدة لبناء وعي جيل المستقبل وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «المخيّمات الصيفية مساحة مفيدة لبناء وعي جيل المستقبل وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم … فخور بالنتائج الطيبة للمخيم الصيفي الذي نظمه فريق فرجان دبي بالتعاون مع خدمة الأمين وتأثيره الإيجابي على مئات الطلبة والطالبات من أبناء الإمارات والذي نُظم على مدى ثلاث أسابيع، كما وجهنا بتطوير وتوسعة المخيم في الصيف القادم ليصل لجميع أحياء المواطنين في دبي».



