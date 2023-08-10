نشكركم على متابعتكم خبر الشارقة متألقة بأروع الوجهات..وهذه 10 أماكن ترفيهية لاتفوتوا زيارتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 10:04 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تضم امارة الشارقة وجهات الطبيعة ووجهات الفنون والثقافة ووجهات الترفيه المذهلة. لذلك تعد من الوجهات السياحية العربية الرائعة والملائمة لكل أفراد العائلة .

واليوم نستكشف معكم أهم 10 أماكن ترفيهية في الشارقة المتألقة بأروع الوجهات عليك زيارتها واستكشافها:

منطقة القصباء في قلب مدينة الشارقة هي واجهة مائية تتألق بروعة المشهد البحري الساحر والأجواء العائلية وبطول الواجهة المائية تتوفر المتاجر والمحلات والمطاعم والمقاهي المتنوعة.

كما توجد بالقصباء عجلة فيريس أو عين الامارات التي يمكن ركوبها لمشاهدة المدينة من أعلى وساحل الخليج كما تقام هناك عروض النافورة الراقصة المصاحبة للموسيقى او الابحار بالقوارب.

وتمتد واجهة المجاز المائية على مساحة 231 ألف قدم مربع وتتميز بإطلالات آسرة على بحيرة خالد. وتتألق هذه الوجهة الترفيهية الخلابة بتصاميم ومشاهد طبيعية مبهرة وسط أجواء استثنائية.

الحديقة المائية حديقة ترفيهية مذهلة في الشارقة فهي مثالية لأجواء اللعب والمغامرة وتتمتع ببحيرة متسعة وألعاب متنوعة تلائم كافة الأعمار.

ويمكن في الحديقة المائية الاستمتاع بالسباحة وركوب المنزلقات المائية وركوب القطار المفتوح للتجول في الحديقة والاستمتاع بألعاب متنوعة مستلهمة من الأساطير بالاضافة الى مقاهي ومطاعم ومناطق للجلوس.

المنتزه الوطني في الشارقة من أهم الوجهات السياحية بالمدينة فهو يمتد على مساحة شاسعة ويلائم العطلات للاستمتاع بأجواء الطبيعة وحفلات الشواء العائلية.

ويضم المنتزه منطقة كبيرة لألعاب الأطفال ومناطق للمشي وسط الأشجار والمسطحات الخضراء كما يمكن ركوب القطار للتجول داخل الحديقة ومشاهدة مجسمات لأهم مناطق الشارقة التاريخية وممارسة الرياضات في ملاعب للكبار.

بحيرة خالد وجهة رائعة لعشاق الاستجمام والاسترخاء والشعور بالهدوء بعيداً عن ضغوط الحياة ويمكن الاستمتاع بالجلوس عند كورنيش البحيرة الرائع ومشهد المروج الخضراء.

كما يمكن ممارسة المشي وركوب الدراجة في مسارات مخصصة وممارسة مختلف أنواع الرياضة والاستمتاع بمشهد النافورة الراقصة، وتتوفر أيضاً مقاهي ومطاعم ومناطق للعب الأطفال.

أكواريوم الشارقة وجهة ترفيهية رائعة لكل العائلة وخصوصاً الاطفال حيث يمكن الاستمتاع بيوم مذهل مع مشاهدة أحواض الكائنات البحرية التي يصل عددها الى 150 نوع كما يوجد متحف بحري ومقاهي ومطاعم ومنطقة لألعاب الأطفال.

تضم الشارقة مجموعة متألقة من المولات التجارية المذهلة والتي توفر فرصة رائعة للاستمتاع بيوم عائلي مميز من الترفيه والتسوق

فيمكن في الشارقة زيارة ميغا مول وسيتي سنتر وأنصار مول والسفير مول ومول العرب ومول رامز ومركز صحارى المميز بأروع سبل الترفيه.

حديقة حيوانات الشارقة من الوجهات الرائعة للعائلات وتتميز بكونها تعرض الحيوانات وسط بيئتهم الطبيعية لتتمتع الحيوانات بالحرية ويتعرف الزائر على الحياة البرية بشكل حقيقي.

وتتوفر في الحديقة العديد من أنواع الحيوانات ومنها حيوانات مهددة بالانقراض مثل الزواحف والبرمائيات والسلاحف والطيور والثعالب، وتقام بالحديقة فعاليات متنوعة متعلقة بالأطفال كما تتوفر بها مقاهي ومطاعم ومناطق للجلوس.

تتمتع الشارقة بالعديد من الشواطئ الخلابة فهي محاطة بمياه الخليج العربي لتوفر مناظر بحرية ساحرة لمحبي الاستجمام والترفيه، ويمكن قضاء يوم مذهل في شواطئ الشارقة مثل شاطئ الممزر وشاطئ الخان وشاطئ الكورنيش وشاطئ الشارقة وشاطئ خورفكان.

منتزه الصحراء في الشارقة من أهم الوجهات الترفيهية للتعرف على الحياة البرية والاستمتاع بيوم ترفيهي مميز ويضم المنتزه فصائل متعددة من الحيوانات المهددة بالانقراض فهو محمية طبيعية ومركز تعليمي.

ويضم المنتزه أقسام متنوعة للتعرف على الحيوانات بالاضافة الى متحف التاريخ الطبيعي والنباتي ومنطقة تعليمية للأطفال تقام بها أنشطة متنوعة بالاضافة الى مقاهي ومطاعم مطلة على بحيرة رائعة.

تضم الشارقة العديد من المتاحف الرائعة الملائمة للاستكشاف والمغامرة والاستمتاع بيوم ممتع مع العائلة والأطفال حيث يمكن زيارة متحف الشارقة للفنون والمتحف البحري ومتحف الحضارة الاسلامية ومتحف الشارقة العلمي ومتحف السيارات ومتحف المحطة للطيران.



