أبوظبي ودبي تتصدران مدن المنطقة الأكثر جذباً لمؤتمرات الجمعيات والاتحادات العالمية

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 10:04 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تصدرت أبوظبي مدن دول المنطقة الأكثر جذباً لاجتماعات ومؤتمرات الجمعيات والاتحادات العالمية في العام 2022، بحسب التقرير الصادر عن الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات “ICCA”، الذي أوضح أن أبوظبي استقطبت العام الماضي أكثر من 35 مؤتمراً لجمعيات عالمية.

وأسهمت الجهود التي تبذلها مجموعة “أدنيك” بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص بدور كبير في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة لكبريات الفعاليات والمؤتمرات العالمية في المنطقة.

ووفق التقرير السنوي للرابطة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى دول المنطقة، وفي المرتبة 35 عالمياً على قائمة الدول الأكثر استضافة لمؤتمرات الجمعيات العالمية، تلتها المملكة الأردنية الهاشمية في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة، ومن ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، وقطر في المرتبة الرابعة، ثم مملكة البحرين في المرتبة الخامسة، وسلطنة عمان في المرتبة السادسة.

وأظهر التقرير أن إمارة دبي حلت في المركز الثاني على مستوى مدن دول المنطقة، تلتها العاصمة الأردنية عمان في المركز الثالث، ثم مدينتي الرياض والدوحة في المركز الرابع، والمنامة في المركز الخامس، ومسقط في المركز السادس.

واستضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض العام الماضي 24 مؤتمراً عالمياً، منها 9 مؤتمرات تعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، كما فازت مجموعة أدنيك بـ 10 عطاءات لتنظيم واستضافة مؤتمرات دولية بارزة ستقام للمرة الأولى في إمارة أبوظبي والمنطقة.

وخلال العام 2022 استضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض 9 اجتماعات لروابط واتحادات عالمية، هي المؤتمر السادس للاتحاد العالمي لجمعيات شفاء الجروح، والدورة السابعة والثلاثين من “كونجرس الجمعية العالمية البيطرية” الذي عقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ومؤتمر الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية الذي عقد كذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤتمر ومعرض الطهاة العالميين 2022، والمؤتمر السنوي الثامن والأربعون للجمعية الدولية لمرض السكري لدى الأطفال، ومؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة، ومؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة 2022، ومؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغات الطبيعية للعام 2022.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: “يعكس تصدر إمارة أبوظبي مدن دول المنطقة في تصنيفات الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات المكانة الرائدة التي تحتلها الإمارة كوجهة مثالية لاستضافة كبريات الاجتماعات والمؤتمرات، ونحن فخورون بدور مجموعة “أدنيك” الحيوي في تحقيق هذا الإنجاز، ومساهمتها في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز للفعاليات العالمية الكبرى”.

من جانبه قال خليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري لمركز أبوظبي الوطني للمعارض: “نؤكد التزامنا بمواصلة العمل لاستضافة مؤتمرات عالمية المستوى بالاستفادة من المرافق والبنية التحتية المتطورة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ونسهم من خلال تقديم الدعم والخدمات عالمية المستوى في تحقيق نجاح استثنائي لمثل هذه الفعاليات والمؤتمرات”.

وأضاف: “نحقق، بتعزيز التعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لاستكشاف المزيد من الفرص واستقطاب مؤتمرات عالمية كبرى جديدة، مردودا إيجابيا لاقتصاد أبوظبي، ونوفر منصة مثالية لنقل المعارف والخبرات العالمية لتطوير القدرات والكفاءات الوطنية”. وتواصل مجموعة أدنيك جهودها لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهةٍ عالمية المستوى وتوفير منصات تعزز نقل وتوطين المعرفة المتقدمة في الدولة من خلال توظيف المرافق الاستثنائية، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات عالية الجودة لتنظيم واستضافة جميع أنواع الفعاليات، واستقطاب كوكبة من المنظمين والجهات العارضة والزوار من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وتتعاون مجموعة أدنيك مع مجموعة بارزة من الشركات العالمية المتخصصة في الدارسات وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات في عدد من دول العالم، للعمل على إجراء الأبحاث والدارسات حول أهم الفعاليات المتخصصة واستقطابها إلى إمارة أبوظبي بما يسهم في دعم جهود المجموعة لنقل وتوطين المعرفة، وتطوير القدرات والكفاءات في مجموعة من المجالات والقطاعات الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات.



