نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الإكوادور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 11:02 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “غييرمو لاوس ميندوزا” رئيس جمهورية الإكوادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس “غييرمو لاوس ميندوزا”.



