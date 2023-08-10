نشكركم على متابعتكم خبر “بلاك كوبرا” و “المصنع الوطني لمنتجات السلامة” يتعاونان في مجال التصميم والتصنيع العسكري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 11:02 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وقعت شركة بلاك كوبرا للتجهيزات العسكرية، والمصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة مذكرة تفاهم لتأطير أسس التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في مجال تصميم وتصنيع الأحذية العسكرية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبما يحقق استدامة أهدافهما الاستراتيجية وبتسهيل ورعاية من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، .

وبحسب “وام”، سيتم بموجب الاتفاقية إنشاء خارطة طريق للتعاون بين شركة بلاك كوبرا والمصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، وتبادل الخبرات في مجال تطوير منتجات المصنع، وذلك في إطار سعي الشركة لتوفير الممكنات الداعمة في منظومة القطاع العسكري والأمني من حيث تعزيز القدرات التصنيعية وتحقيق التنافسية للمنتجات الإماراتية.

وقع على مذكرة التفاهم كل من ماجد عبد العزيز الباكري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، وعلي المناعي، الرئيس التنفيذي في شركة بلاك كوبرا للتجهيزات العسكرية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.

وقالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: “يولي مجلس الإمارات للشركات الدفاعية أهمية كبيرة لمد جسور التعاون بين الشركات المنضوية تحت مظلة المجلس في تكوين الشراكات الاستراتيجية وتسهيل الأعمال بينهم لتمكين ودعم تنافسية شركات الصناعات الدفاعية.”.

وأضافت: من شأن هذه الشراكات أن تعزز من توجهاتنا الرامية لتطوير منتجاتنا الوطنية وتوسيع نطاق انتشارها في الأسواق المحلية والإقليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية دولة الإمارات لتسريع مسارات التنمية المستدامة في القطاع العسكري والأمني وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية ونقل المعرفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جهته، قال ماجد عبدالعزيز الباكري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، إن هذه المذكرة تفتح لنا آفاقًا واعدة للتعاون والابتكار في تصميم وتصنيع الأحذية التخصصية، وستمكننا من توفير منتجات حديثة ذات جودة عالية تلبي احتياجات القوات العسكرية والأمنية في المنطقة.

وأضاف: ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز قدراتنا لتصنيع منتجات بأحدث المواصفات والمعايير والجودة العالمية، مما يساهم في تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية.

و أكد علي المناعي، الرئيس التنفيذي في شركة بلاك كوبرا للتجهيزات العسكرية، على التزام شركة بلاك كوبرا بتعزيز أوجه التعاون مع المصنع الوطني بما يشمل تصميم وإنتاج الأحذية العسكرية المتخصصة لوحدات القوات الخاصة، إضافة إلى تبادل الإجراءات الفنية، وتيسير التواصل المباشر بين المسئولين والوحدات ذات الصلة، والترويج لعلامة المصنع ومنتجاتها.



