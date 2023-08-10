نشكركم على متابعتكم خبر “الاتحاد للطيران” تعزز جدول عملياتها بوجهات جديدة وزيادة في الرحلات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

كشفت الاتحاد للطيران، عن خطة طموحة لتطوير شبكة وجهاتها تفتح لها المجال للتوسع المستدام مع تعزيز روابط أبوظبي بالأسواق العالمية.

وبحسب “وام”، تم تصميم الشبكة الجديدة لدعم السياحة في أبوظبي وتزويد المسافرين بمزيد من الخيارات من خلال تسهيل الوصول إلى الوجهات الدولية المرغوبة، وتوفير الفرص للمسافرين لاستكشاف وتجربة ثقافات متنوعة، مع جلب المزيد من الزوار مباشرة إلى أبوظبي.

كما وفرت الناقلة خيارات إضافية مع تزويد الركاب بأوقات رحلات متعددة وأكثر مرونة، مما يضمن رحلات سلسة وخالية من الإجهاد، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي والسياحي في أبوظبي، من خلال العمل على زيادة عدد رحلات الطيران إلى الوجهات الدولية الأساسية، لتسهيل إمكانيات الوصول إلى الوجهات المختلفة وتعزيز مكانة الإمارة كمركز للمسافرين الدوليين.

وتم تعديل الجداول الزمنية لبعض الرحلات المغادرة من أبوظبي لتكون في الساعة الثانية من بعد الظهر، ما سيمنح المسافرين والزوار فرصة الاستمتاع بإقامتهم الفندقية وزيارة المعالم السياحية في أبوظبي حتى وقت تسجيل المغادرة.. ويعزز هذا النهج تجربة السفر الشاملة مع زيادة الاستمتاع بعروض أبوظبي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران : بينما نبدأ الفصل التالي من أعمالنا والذي يستهدف النمو، تتيح لنا شبكتنا الطموحة وجدول الرحلات المعدّل خدمة أبوظبي وضيوفنا الكرام بشكل أفضل، وهذا أساس توسعنا المستقبلي مع توفير المرونة والحرية للتكيّف مع الفرص والأسواق الجديدة.

وأعلنت الاتحاد للطيران في وقت سابق من العام عن إطلاق تسع وجهات جديدة، وهي مالقة وميكونوس ولشبونة وكولكاتا وسانت بطرسبرغ ودوسلدورف وكوبنهاجن وأوساكا وبوسطن.. إلى جانب خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم تم الإعلان عنهما خلال هذا الأسبوع على أن تبدأ تشغيل الرحلات في يناير 2024.

وتؤكد هذه الوجهات الجديدة التزام الاتحاد للطيران في توسيع شبكة الوجهات وتزويد المسافرين بمزيد من الخيارات على مستوى العالم.. ودعماً لهذه التحديثات، أجرت الاتحاد للطيران العديد من التغييرات على الشبكة مع زيادة عدد الرحلات لتعزيز خيارات السفر، منها تحسين أوقات المغادرة، وزيادة عدد الرحلات.

وستتوفر الرحلات الإضافية إلى شيناي، اسلام أباد، كوتشي، ميلانو، مدريد، وميونيخ، روما وبوكيت، المزيد من الخيارات للمسافرين مع تحسين خيارات السفر ورحلات الربط.

ومن المقرر إضافة خمس رحلات أسبوعية إلى القاهرة ليصبح عدد الرحلات ثلاث رحلات يومية إلى القاهرة اعتبارًا من الأول من يناير المقبل ، مما يعزز الروابط بين أبوظبي والعاصمة المصرية، وكذلك إضافة سبع رحلات أسبوعية إلى كولومبو منها ثلاث رحلات اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، وأربع رحلات اعتباراً من الأول من يناير المقبل ، مما يعزز خيارات السفر إلى هذه الوجهة، فضلا عن إضافة 7 رحلات أسبوعية إلى جزر المالديف، منها ثلاث رحلات اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، وأربع رحلات اعتباراً من الأول من يناير المقبل.

ومع إطلاق شبكتها المحدّثة، تدخل الاتحاد للطيران مرحلة جديدة من النمو والتواصل لتوفير تجارب سفر سلسة ورحلات ربط مريحة ومرونة مطلقة عبر شبكتها العالمية.



