نشكركم على متابعتكم خبر سفير اليابان لدى الدولة : الكونغرس العالمي للإعلام فرصة لتعزيز التواصل بين وسائل الإعلام اليابانية والعالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد سعادة أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى الدولة أن الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي سيعقد في أبوظبي نوفمبر القادم، تشكل فرصة هامة لتوسيع نطاق التواصل بين وسائل الإعلام اليابانية ووسائل الإعلام العالمية.

وبحسب “وام”، قال سعادته إن الكونغرس العالمي للإعلام منصة مبتكرة تعزز التعاون بين وسائل الإعلام والعاملين في مجال العلاقات العامة وتحثهم على مشاركة معارفهم والتحديات التي يواجهونها في التعامل مع المجتمع الرقمي سريع التحول.

وأشار إلى أن هناك العديد من المجالات للتعاون بين وسائل الإعلام في الإمارات وبلاده، لافتا إلى أن مشاركة أخبار الإمارات مع وسائل الإعلام اليابانية من شأنها أن توسع إدراك الشعب الياباني لما يجري في المنطقة، والعكس صحيح، مؤكدا أهمية تعزيز التبادل الإخباري والتعاون الإعلامي بين البلدين.

جاءت تصريحات السفير الياباني بالتزامن مع الاستعدادات للدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم من مجموعة “أدنيك” بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023.

وقال سعادته إن وفدا من وكالة أنباء الإمارات “وام” التقى خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان ، عددا من قادة ومسؤولي وسائل الإعلام اليابانية ، ووجه لهم الدعوة للمشاركة في الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام ، ورحب المسؤولون الإعلاميون اليابانيون بالدعوة، مؤكدا أن مسؤولي العلاقات العامة في السفارة اليابانية لدى الإمارات سيشاركون في الحدث.

وكان وفد وكالة أنباء الإمارات “وام” برئاسة سعادة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، قد بحث خلال زيارته لليابان الشهر الماضي ، مع عدد من رؤساء ومسؤولي وسائل الإعلام سبل تعزيز التعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين.

ونوه السفير الياباني بدور وسائل الإعلام الإماراتية في تغطية الأحداث الدولية الهامة التي استضافتها اليابان ، حيث شارك فريق من قناة سكاي نيوز العربية في تقديم تغطية تلفزيونية مميزة حول قمة مجموعة السبع التي استضافتها اليابان في مدينة هيروشيما في مايو الماضي، حيث قدمت تقارير عن القمة، وعن المجتمع الياباني.



