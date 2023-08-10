نشكركم على متابعتكم خبر بيع فيلا بمنطقة جزر العالم في دبي بقيمة 78.7 مليون درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 02:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

شهدت منطقة جزر العالم في إمارة دبي، اليوم الخميس، بيع فيلا في جزيرة زايا زوها بقيمة 78.7 مليون درهم وبمساحة 36,993 قدم مربع .

وبحسب “البيان”، لامست المبيعات العقارية في دبي منذ ساعات الصباح الأولى حاجز المليار درهم، حيث بلغت 912 مليون درهم عبر 292 صفقة، فيما تصدرت منطقة مدينة المطار قيمة المبيعات عبر 37 صفقة بقيمة 115,1 مليون درهم.



