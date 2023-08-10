نشكركم على متابعتكم خبر أمطار ورياح متوقعة على هذه المناطق من الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 09:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن فرصة لتكون سحب ركامية اليوم، على المناطق الشرقية من الدولة، تمتد إلى المناطق الداخلية من إماراتي الشارقة ودبي والمناطق المجاورة.

ويصاحب السحب هطول أمطار ورياح قوية تصل سرعتها إلى 55 كم بالساعة، قد تؤدي إلى تطاير الأجسام.

لذا أوصى المركز الوطني للأرصاد بالحذر والابتعاد عن الأودية وتجمعات المياه.



