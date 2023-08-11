نشكركم على متابعتكم خبر أشهر مطاعم كورنيش عجمان.. لا تفوتكم تجربتها! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنتشر في إمارة عجمان المطاعم والمقاهي المطلة على ساحل الخليج العربي ، وتجذب السياح والمقيمين على حد سواء لتناول الإفطار أو الغداء أو حتى العشاء. لهذا السبب نريد ، اليوم ، في هذا المقال ، التركيز على مطاعم كورنيش عجمان المشهورة ليس فقط على مستوى الإمارة ولكن أيضًا على مستوى الدولة.

مطاعم ومعلومات كورنيش عجمان:

مطعم سلطان سراي

نود أن نذكر أشهر مطعم تركي على كورنيش عجمان أولاً ، حيث يتميز بإطلالات خلابة على الخليج العربي ويعد أشهر الأطباق التركية ، من المقبلات والأطباق الرئيسية إلى الحلويات التركية والمشروبات الطازجة. كما أنه مثالي للاستمتاع بوجبة إفطار تركية أصيلة مع ألذ أنواع الجبن وخبز السميت والبركة التركية وغيرها ، مما يجعله من أشهر المطاعم التركية في عجمان!

الموقع: شارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي

ساعات العمل: 08:00 صباحا – 01:00 صباحا (يوميا)

الاتصال: 06740 5040

سيروب

استمتع بألذ الأطباق في مطعم سيروب ، من أشهى المأكولات الحلبية إلى أنغام أغاني فيروز وصوت الأمواج ، والتي تعتبر من أجمل وأشهر كورنيش عجمان لما هو مثالي للاستمتاع بالأكل الفاخر. جميع أفراد العائلة والأصدقاء الذين يرغبون في قضاء يوم مميز مع بعضهم البعض ، إنه أيضًا أحد أفضل مطاعم عجمان التي ينصح بزيارتها ، ومن أشهر المأكولات في المطعم الكيب والكباب الحلبي ، مع مندي حلب والمأمونية وطاولة إفطار حلب اللذيذة من بهارات ليبوان.

الموقع: مجمع بوليفارد

ساعات العمل:

من الخميس إلى الاثنين: من الساعة 7:00 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل

الثلاثاء والأربعاء: 9:00 ص حتي 12:00 منتصف الليل

الاتصال: 9942 744 06 | 9941 744 06

سي سكيب – SEASCAPE

يعد مطعم سي سكيب – SEASCAPE من أفضل المطاعم الموجودة على كورنيش عجمان ، والمعروف بخدماته الجيدة وأجوائه اللطيفة ، كما أنه يعتبر من أشهر المطاعم العائلية بسبب تنوع المأكولات البحرية التي يقدمها وهو شهير للغاية وهو المفضل لدى الأسرة. تشمل الأطباق برياني المأكولات البحرية وأرز الصيادية بالجمبري والأسماك والسلمون المشوي. محنك بالتوابل الخاصة بالمطعم.

الموقع: فندق ويندام جاردن كورنيش عجمان

ساعات العمل: 12:30 ظهرا – 02:00 صباحا (يوميا)

الاتصال: 4444701 06

سابيلا

يعد هذا المطعم من أشهر كورنيش عجمان حيث يقع داخل فندق عجمان ويقدم لمحبي الطعام العالميين مجموعة واسعة من أفضل المأكولات الإيطالية مع قائمة تشمل مجموعة واسعة من أطباق المعكرونة والبيتزا بالإضافة إلى العديد من المقبلات اللذيذة والمقبلات والحلويات. المشروبات الساخنة والباردة.

الموقع: فندق عجمان

ساعات العمل: 06:30 مساءً – 10:30 مساءً (الخميس – السبت)

هاتف: 4220926 0569

كيي التركي – KIYI

استمتع بتجربة فريدة من الفخامة والأصالة التركية في أحد أرقى مطاعم كورنيش عجمان وأكثرها تميزًا والموجود في فيرمونت عجمان ، والذي يجسد جمال الثقافة التركية وتراثها من خلال تصميمه وأطباقه الشهية. ، بالإضافة إلى الحلويات والمشروبات اللذيذة ، يمكنك أيضًا الاستمتاع بمجموعة متنوعة من نكهات الشيشة.

الموقع: فيرمونت عجمان ، شارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي

ساعات العمل: 07:00 م – 12:00 منتصف الليل (الأربعاء – الأحد)

الاتصال: 5757701 06

بخارى

يقع في فندق عجمان بخارى وهو من أفضل المطاعم على كورنيش عجمان وهو متخصص في المأكولات الهندية التقليدية والديكور الخاص يجعلك تشعر وكأنك جالس في قرية هندية وهناك أيضا قائمة من الأطباق الشهية بما في ذلك الأرز البخاري. ، مجموعة متنوعة من الدجاج الحار والمقبلات الهندية والحلويات والمشروبات.

الموقع: فندق عجمان

ساعات العمل: 12:30 ظهراً – 11:00 مساءً (الثلاثاء إلى الأحد)

الاتصال: 06714 5582

مطعم الروف

ذا روف هو مطعم فريد ليس فقط لموقعه الرائع ، ولكن أيضًا لجودة الطعام والشراب الذي يقدمه ، وإطلالة على كورنيش عجمان والأهم من ذلك أنه يحتوي على قسم للأطفال. من المأكولات الشرق أوسطية اللذيذة ، يقدم المطعم الموجود على السطح أيضًا بوفيه إفطار مع أشهى الأطعمة لتبدأ يومك بصحة جيدة وحيوية ، بينما تستمتع بمياه البحر الفيروزية ونسيم الصباح اللطيف لتجعل يومك مليئًا بالطاقة. أفضل مطعم إفطار في عجمان.

الموقع: الكورنيش

ساعات العمل:

أيام الأسبوع: 08:00 صباحًا – 02:00 صباحًا

نهاية الأسبوع: 08:00 صباحًا – 03:00 صباحًا

الاتصال: 7110747 06

ميجانا

في قائمتنا انتقلنا إلى أحد أشهر المطاعم في عجمان حيث يقع في فندق عجمان سراي ويقدم مأكولات لذيذة ممزوجة بالنكهات العربية الأصيلة. يقدم كل طبق تجربة فريدة من نوعها بسبب روعة نكهاته. يشتهر بتصميمه الأنيق المستوحى من الديكور الأندلسي القديم.

الموقع: فندق عجمان سراي

ساعات العمل: 03:00 مساءا – 12:00 منتصف الليل (يوميا)

الاتصال: 2316714 06

قديمك نديمك

يعتبر هذا المطعم المزدحم بجدارياته القديمة الجميلة وأباريق الشاي النحاسية المعلقة من السقف أحد أماكن الراحة الجميلة والشعبية في عجمان حيث يقع على الكورنيش مقابل فندق فيرمونت عجمان ، ويقدم قائمة مخصصة من المأكولات الخليجية التي يحبها الإماراتيين ، حيث تم إدراجه كأحد أفضل المطاعم العربية في عجمان ، حيث يقدم أشهر الأطباق الإماراتية مثل البلاليط والدانغو واللقيمات ، بالإضافة إلى القهوة العربية والحلويات وشاي الكرك المتبل.

الموقع: البستان ، ليوارا 1

ساعات العمل: 08:00 صباحا – 10:00 مساءا (يوميا)

الاتصال: 4040744 06

مطعم وكافيه امباير

مطعم آخر في قائمتنا يضم أفضل وأشهر مطاعم كورنيش عجمان – مطعم ومقهى إمبيرو ، يقدم أشهى الأطباق من المطبخ الشامي مثل الباربكيو والشاورما والكبة والعديد من المقبلات الأخرى الخضار والحلويات والمشروبات والعصائر الطازجة. يقدم هذا المطعم أماكن جلوس رائعة في الهواء الطلق للعائلات والأفراد ، حيث يمكنك أيضًا الاستمتاع بأفضل نكهات الشيشة.

الموقع: الرميلة 3

ساعات العمل: 08:00 ص – 02:00 ص (يوميا)

الاتصال: 0910965050

غورميه بوكس

ستجد في هذا المطعم جميع الأطباق والمشروبات المفضلة لديك ، وستتاح لك الفرصة لتذوق أشهى أنواع البرغر والعديد من الحلويات المحضرة بشغف وحب ، وستستمتع أيضًا بفنجان من القهوة. أنواع مختلفة من الإضافات اللذيذة ، وكلها تجعله من أشهر مطاعم عجمان مارينا ، حيث يجذب العديد من العشاق لتجربة أذواق جديدة ومختلفة.

الموقع: الرميلة 2

ساعات العمل: 08:00 صباحا – 01:30 صباحا (يوميا)

الاتصال: 3636742 06



