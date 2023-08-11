نشكركم على متابعتكم خبر للسيدات الرشيقات.. إليكن قائمة بالنوادي الرياضية النسائية في إمارة عجمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وتلبيةً للدعم الإماراتي الحماسي للقطاع الصحي والأنشطة الرياضية المختلفة ، أولت القيادة العليا أهمية كبيرة لإنشاء عدد من الأندية الرياضية للرجال والنساء في جميع أنحاء الدولة ، وخاصة في إمارة عجمان ، والتي يمكن من خلال توزيع النوادي الرياضية وحمامات السباحة في جميع أنحاء البلاد شاهد هذا. لا يقتصر التمرين على الرجال فقط ، بل يجب على النساء الالتزام بروتين التمارين لمساعدتهن على خفض نسبة الدهون في الجسم وتقوية جهاز المناعة وتقوية عضلات القلب والجهاز التنفسي. في هذه الحالة ، سيداتي ، قمنا بتجميع قائمة رائعة من الصالات الرياضية النسائية في عجمان بحيث يمكنك اختيار أفضل ما يناسبك والأقرب إلى منزلك أو مكان عملك.

قائمة النوادي الرياضية النسائية في عجمان

تشير الدراسات إلى أن التمارين الهوائية يمكن أن تساعد في رفع معدل ضربات القلب ؛ مثل المشي السريع وركوب الدراجات والجري والسباحة ، يمكن أن يكون لها نفس تأثير الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ​​، فماذا تنتظر؟ ..هناك مجموعة من النوادي الرياضية النسائية في عجمان حيث اللياقة البدنية والأنشطة:

ذا جيم للسيدات | THE GYM LADIES

بدأنا قائمتنا الخاصة بالصالات الرياضية النسائية في عجمان في The Gym Club المخصصة للسيدات فقط ، حيث أنها توفر للمتدربات أحدث المعدات والتجهيزات الرياضية ، بالإضافة إلى فريق من المدربين المؤهلين لضمان عدم وقوع إصابات. يوفر النادي للسائحين مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية ؛ مثل برامج إنقاص الوزن وخفض الدهون ، وبرامج اللياقة البدنية المكثفة ، ودورات اللياقة وغيرها ، كما يقيم سلسلة من المسابقات لتحفيز حماس المشاركين. إذا كنت مهتمًا بالاستمتاع بجسم صحي ومثالي ، يرجى أخذ زمام المبادرة للتسجيل للانضمام إلى هذا النادي.

الموقع: رجب

ساعات العمل

من السبت إلى الخميس: من الساعة 7:30 صباحًا حتى 11:00 مساءً

الجمعة: 09:00 ص – 09:00 م

هاتف: 06520 6337

نادي باربل | BARBELLE GYM

لا شك أن Barbel Club هو الخيار الأمثل لكل امرأة تحلم بجسم منغم لأن هدفه هو مساعدة المرأة على تحقيق أهدافها وتحقيق أهدافها سواء كانت خسارة الوزن أو زيادة الوزن أو حتى بناء العضلات والبقاء في الشكل. حافظ على لياقتك مع تمارين القلب والقوة. هناك أيضًا تمارين HIIT وتمارين العقل والجسم التي يقوم بها فريق من أمهر المدربين ذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال. لا مزيد من البحث عن صالة ألعاب رياضية للسيدات في عجمان ، فقد جعلك Barbel Club مغطاة.

الموقع: بيروت شارع 36 ، صناعات عجمان 1

ساعات العمل

من الأحد إلى الخميس: من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً

السبت: 10:00 ص – 07:00 م

هاتف: 8502 633 05263

آي – جيم | I-GYM

ابدأ يومك بقوة ورشاقة في نادي آي جيم النسائي ، الذي يستضيف عددًا كبيرًا من النساء من المنطقة وخارجها ، لمجموعة متنوعة من التدريبات والتخلص من التوتر والأرق. يشتهر النادي بوجود مجموعة من أحدث المعدات المخصصة للعناية بالجسم والعضلات ، كما يقدم مجموعة متنوعة من المكملات الغذائية غير الضارة.

ما يميز هذا النادي هو أنه يقدم برامج تدريبية للمرضى والأفراد الذين يعانون من ضعف العضلات أو الكسور التي قد تحد من حركتهم. إذا كنت من محبي اليوجا والزومبا والرياضات الأخرى ، فهذا النادي يناسبك.

الموقع: المستوى 3 ، مبنى الحبتور للسيارات ، شارع الشيخ زايد

ساعات العمل: 24/7

هاتف: 054402 9333

نادي وسبا بودي آند سول | BODY AND SOUL HEALTH CLUB & SPA

سواء كنت من عشاق اللياقة البدنية أو تتطلع إلى ممارسة التدريبات اليومية أو حتى الخروج من تلك التدريبات للقلق بشأن زيادة الوزن ، فإن Body & Body Club and Spa هو الأنسب لك لأنه يوفر لك كل ما تريد ؛ من دروس العناية بالبشرة والأظافر إلى التدريبات واللياقة البدنية إلى برامج إنقاص الوزن والمزيد.

الاختلاف الأكبر بين هذا النادي والأندية الأخرى هو أنه لا يهتم فقط بالمعدات الرياضية مثل إنقاص الوزن واكتساب العضلات ، بل يشمل أيضًا مجموعة من الملاعب التي تتيح لك التفجير وإطلاق هواياتك ؛ مثل ملاعب تنس المضرب وملاعب كرة القدم وغيرها من ملاعب الكرة الطائرة وكرة السلة ، ناهيك عن واحدة من أفضل الأماكن في عجمان للعب الاسكواش.

الموقع: بجوار جامعة الخليج الطبية ، شارع الجامعة ، الجرف

ساعات العمل: 06:00 صباحا – 11:00 مساءا (يوميا)

الاتصال: 0755743 06

نادي انفنيتي للياقة البدنية | INFINITY FITNESS CLUB & BODYBUILDING GYM

عندما يتعلق الأمر بجيم عجمان للسيدات ، لا يسع المرء إلا أن يذكر نادي إنفينيتي للياقة. مع مرافقه الكبيرة وأحدث المعدات لمساعدتك على صقل مهاراتك الحركية وتحسين الصحة العامة واللياقة البدنية والتنقل لجسمك ؛ لا يوجد شيء مثل الالتزام طويل الأجل.

تسمح النوادي بعقد اجتماعات جماعية أو فردية. يوجد أيضًا قسم خاص بالنساء وآخر للأطفال. يحتوي النادي على مسبح نظيف ومجهز جيدًا للترحيب بك في أي وقت ، لذلك لا تقلق إذا كنت مبتدئًا ولا تخاف من الماء ؛ يحرص المدربون على كسر حاجز الخوف الخاص بك وجعلك سباح محترف.

الموقع: جراند مول ، شارع الشيخ خليفة بن زايد ، الراشدية 3

ساعات العمل: 07:00 صباحا – 01:00 صباحا (يوميا)

هاتف: 0202318 050

نادي كروس فيت للسيدات | CROSS FIT GYM WOMEN

إذا كنت تبحث عن صالات رياضية بأسعار معقولة للسيدات في عجمان ، فعليك الذهاب إلى نادي كروس فيت للسيدات لأن هذا النادي سيشجعك بالتأكيد على تحقيق أهدافك والحصول على الجسم الصحي والمتناسق الذي تحلم به. تمنحك الصالة الرياضية خيارًا لأخذ دروس فردية أو جماعية ، أو الاستمتاع بممارسة التمارين على مجموعة متنوعة من الأجهزة ، أو أخذ قسط من الراحة في المسبح مع مشروبك المفضل.

الموقع: شارع الاتحاد

ساعات العمل

من الأحد إلى الخميس: من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً

السبت: 08:00 ص – 10:00 م

الاتصال: 76406740 06

نادي فتيات للياقة البدنية | FETAYAT WOMEN FITNESS

نختتم مناقشتنا بأسماء النوادي الرياضية النسائية في عجمان والتي تشمل نادي الفتيات للياقة البدنية ، والذي يقدم مجموعة متنوعة من دروس اليوجا والرقص وكارديو بالإضافة إلى تمارين رفع الأثقال لبناء العضلات واكتساب الوزن وتمارين إنقاص الوزن ، و اكثر. تحتوي الصالة الرياضية على مرافق بسيطة ونظيفة وفريق من المدربين المؤهلين لمساعدتك في تحقيق أفضل النتائج.

الموقع: شارع بغداد الروضة 2

ساعات العمل: 09:00 ص – 09:00 م (الأحد إلى الجمعة)

هاتف: 583 5583



