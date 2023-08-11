نشكركم على متابعتكم خبر أفضل صالونات عجمان للسيدات التي ننصحك بزيارتها! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 11:55 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تتميز إمارة عجمان بامتلاكها مجموعة متميزة من المراكز التجميلة والصالونات الراقية، والتي تقدم المعنى الحقيقي للراحة والجمال..

وفي الآتي نستعرض تفاصيل ومواقع و ارقام هاتف صالونات عجمان الشهيرة.

أحد صالونات تجميل عجمان النعميه الذي يديره فريق متخصص من المهنيين وذوي الخبرة في مجال التجميل.

يقدم خدمات متنوعة بدءاً من خدمات العناية بالأظافر حتى خدمات إزالة الشعر والعناية بالشعر والبشرة والتدليك وأكثر من ذلك بكثير..

الموقع: شارع الشيخ خليفة بن زايد، النعيمية 2

أوقات العمل

السبت – الأربعاء: 10:00 صباحاً – 10:00 مساءً

الخميس: 11:00 صباحاً – 11:00 مساءً

الجمعة: 02:00 ظهراً – 10:00 مساءً

التواصل: 9971 744 06

تأسس عام 1990 وحقق منذ ذلك الحين نجاحاً مبهراً ومستمراً إلى يومنا هذا، ولهذا فإن اسمه دوماً ما يبرز بين أفضل صالونات عجمان للسيدات وأشهرها.

يقدم خدمات تصفيف الشعر والمكياج حتى التقشير والتدليك وتنظيف البشرة..

الموقع: شارع الاتحاد، الراشدية 1

أوقات العمل

السبت – الخميس: 08:30 صباحاً – 10:00 مساءً

الجمعة: 01:00 ظهراً – 10:00 مساءً

التواصل: 2311 744 06

من الصالونات التي تقدم أفضل عروض صالونات عجمان على الإطلاق!

الموقع: شارع بدر، الراشدية 2

أوقات العمل

السبت – الخميس: 09:00 صباحاً – 10:00 مساءً

الجمعة: 02:00 ظهراً – 10:00 مساءً

التواصل: 3747 747 06

يقدم لزبائنه أفضل الخدمات وما يميزه الأدوات العصرية المستخدمة، حيث يتم تحديثها باستمرار تبعاً لآخر مستجدات الموضة، الأمر الذي يُكسب جميع الزبائن شعوراً بالثقة والأريحية التامة. إضافة إلى هذا كله، فهو يعد بمثابة أفضل صالون خدمة منازل في عجمان!

الموقع: شارع معاذ، النعيمية 3

أوقات العمل: 10:00 صباحاً – 10:00 مساءً (يومياً)

التواصل: 5651 587 050

من أفضل صالونات عجمان للشعر، حيث يمكنك الحصول على قصّات وتساريح شعر عصرية تليق بملامح وجهك! كما يمكنك أيضاً وضع أفضل مساحيق التجميل التي تلائم ذوقك، إلى جانب تلقي أفضل خدمات إزالة الشعر والعناية بالوجه والأظافر وغيرها الكثير.

الموقع: شارع الشيخ عبدالله بن حميد، ليوارة 2

التواصل: 9535 746 06

واحد من أشهر صالونات عجمان نسائي ويقدم خدمات متكاملة ومثالية لا نظير لها على الإطلاق! ينفرد الصالون بأسعاره المعقولة التي تناسب الجميع، كما يعرف بكونه من أفضل صالونات عجمان للحناء، حيث يمكنك الحصول على أجمل نقوش الحناء العربية والهندية.

الموقع: شارع الشيخ راشد بن حميد، الوان

أوقات العمل: 10:00 صباحاً – 10:00 مساءً (يومياً)

التواصل: 2466 894 055



