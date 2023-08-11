نشكركم على متابعتكم خبر أفضل النوادي الرياضية في عجمان ننصحك بزيارتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 02:53 مساءً - متابعة بتول ضوا

يلجأ العديد من الأشخاص إلى الأندية الرياضية من أجل ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتهم البدنية، لذا إن كنت ترغب بالبدء بممارسة الرياضة وتبحث عن أفضل النوادي الرياضية في عجمان، ننصحك بالاطلاع على القائمة أدناه:

تقع في منطقة عجمان الصناعية 2، والتي توفر أحدث المعدات والأجهزة الرياضية للمتدربين، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المؤهلين لضمان عدم وقوع أي إصابات.

الموقع: شارع عمرو بن العاص‎، منطقة عجمان الصناعية 2

أوقات العمل: 06:30 صباحاً – 09:30 مساءً (يومياً)

التواصل: 2748 191 052

أحد أشهر نوادي رياضية للسيدات في عجمان، إذ يوفر المركز نادي خاص للسيدات ومركز عناية بالبشرة وما إلى ذلك، حيث ستحصل سيدات عجمان على كل ما تحتاج، بدءاً من جلسات العناية بالبشرة والأظافر مروراً بتمارين الرياضة واللياقة البدنية وصولاً إلى برامج خسارة الوزن وغيرها.

الموقع: برج البوابة، شارع الشيخ زايد

أوقات العمل: 08:00 صباحاً – 09:30 مساءً (السبت – الخميس)

التواصل: 2355 731 06

يوفر مجموعة من أحدث معدات التدريب الرياضية والبرامج الفعّالة، بالإضافة إلى مرافقه المنوعة، وأهمها بركة السباحة والملاعب الداخلية والخارجية لكرة القدم والسلة، ناهيك عن إمكانية الاشتراك مع مدرب خاص لضمان أفضل النتائج.

الموقع: قرب استاد عجمان، شارع الشيخ خليفة بن زايد

أوقات العمل

السبت – الخميس: 06:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل

الجمعة: 11:00 صباحاً – 08:00 مساءً

التواصل: 1293 532 06

يتميز بمعداته الحديثة وبرامجه الرياضية ذات الكفاءة العالية، بالإضافة إلى طاقم التدريب المؤهل وغيرها، مما يجعل هذا المركز الرياضي خياراً مثالياً لهؤلاء الذين يبحثون عن جيم في عجمان الجرف.

الموقع: قرب سفير هايبر ماركت، الجرف

أوقات العمل

السبت – الخميس: 06:00 صباحاً – 02:00 بعد منتصف الليل

الجمعة: 04:00 عصراً – 10:00 مساءً

التواصل: 0600 974 055

يوفر كل ما قد تحتاجه لممارسة الرياضة التي ترغب بها، سواء بناء الأجسام أو زيادة اللياقة البدنية أو كمال الأجسام وغيرها، وذلك لما يضمه من معدات رياضية حديثة وكادر تدريبي عالي الكفاءة.

الموقع: شارع زيد بن ثابت، الراشدية 2

أوقات العمل

السبت والأحد: 05:30 صباحاً – 09:30 صباحاً | 02:30 ظهراً – 11:30 مساءً

الاثنين والأربعاء: 02:30 ظهراً – 11:30 مساءً

الثلاثاء: 02:30 ظهراً – 09:30 مساءً

الخميس: 05:30 صباحاً – 11:30 مساءً

الجمعة: 05:00 صباحاً – 09:00 مساءً

التواصل: 4123 464 054

يوفر النادي قسماً خاصاً للسيدات وقسماً آخر مختلطسواء كنتِ تبحثين عن جيم للسيدات في عجمان أو كنت تبحث عن أفضل النوادي الرياضية في عجمان، فسيكون “أي – جيم” المكان المثالي لك! فهو أحد أفضل النوادي الرياضية في عجمان التي تعمل على مدار 24 ساعة يومياً..

الموقع: شارع الشيخ زايد، عجمان الصناعية 2

أوقات العمل: 24 ساعة (يومياً)

التواصل: 6440 749 06

يتميز هذا المركز بقائمة البرامج الواسعة التي يقدمها للمشتركين، بما في ذلك التدريبات الخاصة وجلسات اللياقة البدنية ودروس التمارين الرياضية الهوائية وبرامج زيادة الوزن أو فقدانه، بالإضافة إلى دروس رياضتي الزومبا والتاي بو وغيرها.

الموقع: شارع الكويت، النعيمية

أوقات العمل

السبت – الخميس: 06:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل

الجمعة: 03:00 عصراً – 07:00 مساءً

التواصل: 4030 514 055 | 7072 707 054

يعد خياراً مناسباً للباحثات عن جيم في عجمان للسيدات فقط، إذ يوفر هذا النادي أفضل المعدات الرياضية اللازمة والتدريب الوظيفي الهادف إلى تحسين الصحة واللياقة باستخدام أفضل الأساليب والحركات.

الموقع: شارع بيروت، عجمان الصناعية 1

أوقات العمل:

10:00 صباحاً – 09:00 مساءً (الأحد – الخميس)

10:00 صباحاً – 07:00 مساءً (السبت)

التواصل: 2554 743 06



