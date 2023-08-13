نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزّي الولايات المتحدة في ضحايا حرائق الغابات في هاواي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعربت دولة الإمارات، عن خالص تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي، التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية وللشعب الأمريكي الصديق ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.



