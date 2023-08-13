نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 55 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:54، والجزر الأول عند الساعة 15:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:06.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 28:08 والمد الثاني عند الساعة 18:39، والجزر الأول عند الساعة 14:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:53.



