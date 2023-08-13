نشكركم على متابعتكم خبر “مصدر” تفوز بامتياز تنفيذ المرحلة 6 من “مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 11:51 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

اختارت هيئة كهرباء ومياه دبي، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، المتناقص الأفضل لتنفيذ المرحلة السادسة من “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”. بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.51 مليار درهم، بحسب ما كشفه معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة.

وحصلت هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق صحيفة “البيان”، على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة.

وكانت الهيئة أعلنت عن المناقصة في 15 نوفمبر 2022، وتلقت 23 طلب تأهيل من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في المجمع حالياً 2427 ميجاوات، وتعمل الهيئة على تنفيذ مشروعات أخرى بقدرة 433 ميجاوات. ومع دخول المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1800 ميجاوات حيز التنفيذ، ستصل القدرة الإجمالية لمراحل المجمع إلى 4666 ميجاوات.



