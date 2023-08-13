نشكركم على متابعتكم خبر منتخب “أصحاب الهمم” يحصد فضية “خماسي البولينج” في بطولة العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حقق منتخب ذوي الإعاقة السمعية إنجازاً عالمياً جديداً لرياضة “أصحاب الهمم” في الإمارات بحصوله على الميدالية الفضية لمسابقة “خماسي البولينج”، ببطولة العالم لبولينج الصم في ميونخ.

وبحسب “وام”، تفوق منتخب أصحاب الهمم على نظيره الكوري في نصف النهائي، ليتأهل لمواجهة تايوان في النهائي ويحصد الميدالية الفضية.

ضمت قائمة المنتخب على الجابري، وعدنان معلمي، وطارق البلوشي، وأيمن المقبالي، ووليد رضوان، وعدنان الجابري”. بالإضافة للمدربين شاكر آل حسن وعبد الرحمن شانبيه، ومترجم لغة الإشارة عبد الله تلجبيني.

وأعرب عبد الله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم رئيس البعثة عن سعادته بالإنجاز الكبير، بعد مواجهة أقوى منتخبات العالم في لعبة البولينج، ما يؤكد المكانة العالية لرياضات أصحاب الهمم في الإمارات بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة.

وأكد أن النتائج التي حققها المنتخب جاءت عبر تخطيط وجهود كبيرة ومعسكرات داخلية وخارجية، كان لها أثر ملموس في التطور الذي حققه المنتخب، بالتكاتف والتعاون بين الجميع لرفع رايات الدولة في المحافل الخارجية.



