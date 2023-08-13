نشكركم على متابعتكم خبر العثور على المواطنين الثلاثة المفقودين في عمان متوفين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

عثرت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف في عمان، وقيادة شرطة محافظة ‎البريمي، أمس الأحد. على المواطنين الثلاثة المفقودين متوفين في وادي القحفي بالسلطنة.

وكرت صحيفة “الخليج” أن مواطنتين توفيتا، وأصيب آخرون من أفراد أسرة إماراتية، إثر حادث تصادم وقع يوم السبت.

وجرفت سيول وادي القحفي التابع لولاية محضة بمحافظة البريمي، مركبة تقل 7 مواطنين، عثر اليوم الأحد على 3 منهم مفارقين للحياة.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العمانية إن “فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الوسطى استجابت لحادث تصادم بين مركبتين في ولاية هيماء. نتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة سبعة آخرين بينهم أطفال، جرى تقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم ونقلهم للمستشفى بحالة صحية حرجة”.

ونقلت الجثامين إلى الدولة، حيث ووريت المتوفاتان في الثرى، وهما معلمة وابنة أختها مساء السبت، بحضور حشد من المشيعين. حيث كانت الأسرة في رحلة إلى محافظة ظفار في سلطنة عُمان، حيث يقضي آلاف الإماراتيين إجازاتهم في موسم صلالة.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة البريمي، أنها تلقت بلاغاً عن انجراف مركبتين تحملان 7 بمجرى وادي بولاية محضة. حيث أنقذ أربعة منهم، وعثر اليوم الأحد على الثلاثة الآخرين متوفين.



