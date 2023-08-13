نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تضبط نحو نصف المتهمين في قضايا مخدرات في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 02:51 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ضبط 49.6% من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة، في الربع الثاني من العام الجاري.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 491 كيلوغراماً من المخدرات، و3 ملايين و333 ألفاً و916 من الأقراص المخدرة في الربع الثاني من العام الجاري، وفق “البيان”.

وتنوعت المخدرات بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريغوانا وحشيش، إضافة إلى الأقراص المخدرة.

وأظهرت الإحصائيات مساهمة شرطة دبي في مد دول مختلفة بـ50 معلومة مهمة خلال الربع الثاني من العام الجاري. منها أستراليا، بريطانيا، السعودية، الصين، الفلبين، الكويت، ألمانيا، الهند، اليونان، أمريكا، وغيرها.

كما نجحت الإدارة في رصد وحجب 560 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج للمخدرات.



