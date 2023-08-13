نشكركم على متابعتكم خبر نقل 40 شخصاً من سكان البناية المحترقة لمقر الإيواء في عجمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 06:50 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تمكنت هيئة النقل في عجمان، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، من نقل 40 شخصاً من المتضررين من حريق إحدى البنايات السكنية المكونة من 15 طابقاً في منطقة النعيمية (3) على شارع الشيخ خليفة بن زايد. والتي شهدت حريقاً عصر الجمعة الماضية، إلى مقر الإيواء ،والذين تم إنقاذهم من قبل الجهات الأمنية دون وقوع إصابات، حيث نتج عن الحريق احتراق 16 شقة وتضرر 13 مركبة.

وقالت رشا خلف، المدير العام لهيئة النقل بالتكليف في عجمان، إن الهيئة وفرت 4 حافلات في نفس الوقت، وتم نقل سكان البناية البالغ عددهم 40 شخصا إلى مقر الإيواء، مؤكدة أن الهيئة على أهبة الاستعداد في المشاركة في كافة الأعمال التي تصب في خدمة المجتمع.

من جهة أخرى قدم مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان. الدعم اللوجستي لأكثر من 160 متضرراً من المتأثرين بحريق واجهة إحدى البنايات في منطقة النعيمية ( 3 ). وذلك من خلال توفير المأوى للمتضررين، وتوفير مياه الشرب ومختلف أنواع العصائر، وتقديم الدعم العيني والوجبات إليهم. كما تم توزيعهم في عدد من الفنادق والشقق المفروشة في عجمان، إضافة إلى الدعم النفسي للأسر المتضررة جراء الحريق



