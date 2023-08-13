نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 06:50 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:57، والجزر الأول عند الساعة 17:39، والجزر الثاني عند الساعة 07:21.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:36، والمد الثاني عند الساعة 20:15، والجزر الأول عند الساعة 15:28، والجزر الثاني عند الساعة 03:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 35 60 20

دبي 42 35 80 25

الشارقة 42 33 80 25

عجمان 45 34 80 25

أم القيوين 45 34 80 25

رأس الخيمة 43 32 80 35

الفجيرة 38 30 90 50

العـين 43 33 60 10

ليوا 46 32 65 15

الرويس 46 33 75 25

السلع 45 33 75 30

دلـمـا 38 33 85 35

طنب الكبرى 37 33 80 35

طنب الصغرى 37 33 80 35

أبو موسى 37 33 85 35.



