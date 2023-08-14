نشكركم على متابعتكم خبر صورة هلال كوكب الزهرة من سماء الإمارات يوم الاقتران على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 09:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلن مركز الفلك الدولي، أن مرصد الختم الفلكي تمكن من تصوير كوكب الزهرة نهار هذا اليوم، من سماء دولة الإمارات، والزهرة تبدو بطور الهلال، وذلك في يوم الاقتران نفسه.

وأوضح أنه تم استخدام تلسكوب بقطر 14 بوصة، وتوجيهه نحو كوكب الزهرة نهارًا وهي تقع بالقرب من الشمس على مسافة 8 درجات تقريبًا.

وبدت الزهرة على هيئة هلال كبير وواضح، وتصل الزهرة إلى الاقتران الداخلي اليوم في الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش.

وأشار إلى أن الزهرة ستختفي لبضعة أيام عن الأنظار في وهج الشمس لتعود بالظهور بعد عدة أيام كجرم سماوي لامع جدًا يرى بسهولة.

وبين المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، أن للقمر أطواراً مثل المحاق والهلال والتربيع والبدر، ولكوكب عطارد وكوكب الزهرة أطوارًا أيضًا.

ولفت إلى أنه في هذا اليوم، يصل كوكب الزهرة إلى الاقتران الداخلي، وهذا يعني أن الشمس والزهرة والأرض تقع على استقامة واحدة، وتكون الزهرة في المنتصف.

وأكد أنه من الناحية النظرية يفترض أن تكون الزهرة بطور المحاق ولا يظهر منها شيئًا وقت الاقتران.

وأكد أنها تصنع وقت الاقتران أحيانًا زاوية مع الشمس تسمح لها بالظهور على شكل هلال حتى يوم الاقتران، بسبب ميلان مستوى مدار كوكب الزهرة حول الشمس، مشيراً إلى أنه كانت أقرب مسافة بين الزهرة والشمس صباح اليوم، وكانت تقع حينها على بعد 7.671 درجة من الشمس.



