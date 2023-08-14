نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترحب بنجاح عمليات تفريغ خزان النفط “صافر” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان الأمم المتحدة استكمال خطة تفريغ خزان ناقلة النفط العائمة “صافر” قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر.

وبحسب “وام”، أثنت وزارة الخارجية على جهود الأمم المتحدة ومساعي معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى ما قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن والدول المانحة من دعمٍ لتسهيل إنجاح عمليات تفريغ خزان النفط العائم المتهالك، ما جنّب المنطقة والعالم كارثة بيئية وإنسانية.



