نشكركم على متابعتكم خبر هيئة أبوظبي للدفاع المدني تحصل على اعتماد دولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 10:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

نالت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أول شهادة عالمية في جودة رعاية المرضى وعائلاتهم، وأول اعتماد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المستوى الماسي لخدمات الإسعاف، من مؤسسة الاعتماد الكندي.

وتسلم سعادة العميد “سالم عبدالله بن براك الظاهري”، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، مواصفة اعتماد المستوى “الماسي” في خدمات الإسعاف من “ليزلي جومبسون”، المدير التنفيذي لمؤسسة الاعتماد الكندي.

ويعتبر هذا أعلى مستوى من الاعتمادات التي تقدمها المؤسسة الكندية لمطابقة مواصفات الجودة في خدمات الإسعاف. وتعد هيئة أبوظبي للدفاع المدني أول جهة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه المواصفة في خدمات الإسعاف.

كما تسلّم سعادته شهادة جودة تقديم الرعاية للمرضى وعائلاتهم، لتكون الهيئة الجهة الأولى على مستوى العالم. التي تحصل على اعتماد إدارة الإسعاف خارج كندا، وشهادة الالتزام برعاية الصحة البشرية.



