نشكركم على متابعتكم خبر فولت ويلث: 3.67 تريليونات درهم الثروات العائلية في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بلغت الثروة العائلية الإجمالية في الإمارات تقديرياً بحوالي 3.67 تريليونات درهم، منها نحو 2.5 تريليون درهم هي ثروات مالية تتوزع بين سيولة نقدية واستثمارات مالية.

وبحسب المنصة الرقمية للاستثمار والمتخصصة في إدارة الثروات الخاصة “فولت ويلث”، فمن المتوقع نمو حجم الثروة العائلية الإجمالية في الإمارات بأكثر من 7 % سنوياً بدعم الفرص الاستثمارية المتنوعة، والآفاق الواعدة لنجاح ونمو الأعمال في الدولة، وتزايد قدرتها على استقطاب الأثرياء من أنحاء العالم.

وبحسب “البيان”، قال بلال أبو ذياب الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي للشركة: إن أصحاب الثروات الخاصة في الإمارات يستفيدون بشكل كبير من الشراكات الدولية الاستراتيجية للدولة، حيث تعزز هذه الشراكات التجارة والاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والذي بدوره يخلق ثروة من الفرص للمستثمرين الخاصين في مجموعة متنوعة من القطاعات.



