نشكركم على متابعتكم خبر تنفيذ أول مسح لحقل غاز في أم القيوين عبر سفينة ذاتية القيادة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 01:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نفذت الشركة العالمية المتخصصة في تزويد البيانات الجغرافية “فوغرو”، أول عملية مسح كامل عن بعد لحقل غاز بحري في الشرق الأوسط. باستخدام سفينة المسح ذاتية القيادة “فوغرو بيغاسوس”، من أسطول “Blue Essence”.

وتم تجهيز السفينة لصالح الشركة الصينية المشغلة “أتلانتس” في أوائل شهر يونيو، لتنفيذ عملية مسح وفحص تحت سطح البحر لمنصة “UAQ3″، ضمن حقل غاز أم القيوين.

وأتاحت البيانات لشركة “أتلانتس” مراجعة البيانات بطريقة آنية خلال العملية، ما مكن الفريق من تحديد المناطق، التي تتطلب متابعة إضافية. والتحقق منها بسرعة لوضع تقييم شامل للمخاطر، التي قد تطرأ خلال برنامج إيقاف تشغيل المنصة، الذي تعتزم “أتلانتس” تنفيذه.



