نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تساهم في القبض على مئات المطلوبين الدوليين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 05:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

‏تعاملت وزارة الداخلية في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال.

كما ساهمت الوزارة في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.

وبلغت قيمة إجمالي المصادرات التي قامت بها الوزارة خلال العمليات، أكثر من 4 مليارات درهم، بحسب صحيفة “البيان”.



