نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 05:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:21 والمد الثاني عند الساعة 00:34 والجزر الأول عند الساعة 18:23 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 03:10 والمد الثاني عند الساعة 54:20 والجزر الأول عند الساعة 56 :15 والجزر الثاني عند الساعة 49:03.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 33 50 20

دبي 45 31 55 25

الشارقة 45 32 50 25

عجمان 45 34 55 25

أم القيوين 46 31 50 25

رأس الخيمة 43 32 45 35

الفجيرة 40 29 90 50

العـين 46 33 45 10

ليوا 47 34 40 10

الرويس 46 31 70 30

السلع 46 33 80 25

دلـمـا 41 33 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 39 33 85 35

أبو موسى 39 33 85 35.



