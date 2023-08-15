نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: الإمارات تتطلع إلى توطيد أواصر الأخوّة مع باكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جمهورية باكستان الشقيقة بالعيد الــ 77 لاستقلالها.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نتقدم بالتهنئة إلى باكستان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ 77 لاستقلالها. وتتطلع الإمارات إلى توطيد أواصر الأخوّة والصداقة التي تربط بين البلدين، وتتبنى الاحترام المتبادل والتعاون في كل جانب من جوانب شراكتنا. وأود أن أُعرب عن تمنياتي القلبية بمستقبل زاخر بالمزيد من التطلعات والانجازات».



