نشكركم على متابعتكم خبر الثقافة والسياحة بأبوظبي تعلن انطلاق أسبوع السلة العالمي الخميس المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن انطلاق المباريات الاستعدادية للمنتخب الأمريكي لكرة السلة والأسبوع العالمي لكرة السلة الخميس المقبل في “الاتحاد آرينا” بجزيرة ياس.

وبحسب “وام”، يعد الأسبوع العالمي لكرة السلة منصة جديدة لتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة رياضية عالمية، حيث تستقبل أبوظبي مباريات تجمع 6 من أفضل منتخبات كرة السلة على مستوى العالم، في إطار استعداداتها لبطولة كأس العالم، المقررة في إندونيسيا واليابان والفلبين من 25 أغسطس الجاري إلى 10 سبتمبر المقبل.

ويشهد الخميس المقبل مواجهة بين المنتخبين المصري واللبناني، كما تقام مباراتا المنتخب الأمريكي مع نظيريه الألماني واليوناني في 18 و20 أغسطس الجاري على التوالي، ويلتقي المنتخب الألماني نظيره اليوناني في 19 من الشهر نفسه.

وأشاد ستيف كير، مدرب المنتخب الأمريكي، بالمستوى الذي وصل له اللاعبون والفرق المشاركة من دول الشرق الأوسط .

وقال: “يسعدني التطور الواضح لكرة السلة في الشرق الأوسط، وأشعر بسعادة كبيرة لرؤية تقدم ونجاح المنتخبات الوطنية في مصر ولبنان والأردن لما حظيت به من ذكريات ولحظات سعيدة في تلك البلدان ..لا شك أن هذا التطور في كرة السلة بالمنطقة يؤكد عالمية هذه الرياضة وشغف الشعوب بها”.

وأضاف: “نحتاج لهذه المباريات التحضيرية وخاصة المباريات المقامة في أبو ظبي بسبب أهميتها في الاستعداد للمونديال. ولعبنا مباراة واحدة في لاس فيجاس ومباراتين في ملقا، ونستعد لخوض مباراتين في أبوظبي قبل بدء البطولة”.



