نشكركم على متابعتكم خبر وزارة المالية: اليوم آخر موعد للإقرارات الضريبية للحسابات الخارجية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 01:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن المهلة الأخيرة لتقديم المؤسسات المالية المبلغة في دولة الإمارات إقراراتها. الخاصة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، تنتهي اليوم.

وقالت الوزارة إن المهلة الأخيرة لتقديم المؤسسات المالية المبلّغة في دولة الإمارات إقراراتها الخاصة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية. ومعيار الإبلاغ المشترك للسنة المالية 2022 تنتهي اليوم 15 أغسطس 2023.



