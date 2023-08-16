نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس جمهورية كوريا بوفاة والده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 08:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تعزية إلى فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا في وفاة والده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس يون سوك يول.



