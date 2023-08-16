نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع الهند وتعزّي في ضحايا الفيضانات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الهند في ضحايا الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات في ولايتين تقعان شمال البلاد، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية الهند ولشعبها الصديق ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.



