نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع داغستان وتعزّي في ضحايا انفجار محطة وقود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية داغستان الروسية في ضحايا انفجار محطة وقود، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة روسيا الاتحادية وشعبها الصديق وإلى حكومة جمهورية داغستان الروسية ولشعبها الصديق ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.



