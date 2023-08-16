نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الوزراء الهندي يشكر محمد بن راشد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 01:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

شكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تهنئة سموه جمهورية الهند الصديقة بعيد استقلالها الـ 77.

وبحسب “البيان”، جاء ذلك في تدوينة ناريندرا مودي عبر حسابه على منصة “إكس” ، ردّاً على تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي أكد من خلالها أن الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل من الازدهار والنمو المشترك والارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى آفاق جديدة، واستكشاف آفاق جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.



