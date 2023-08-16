نشكركم على متابعتكم خبر اختيار “أكوا باور” السعودية لتنفيذ المرحلة الأولى من مجمع حصيان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 02:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم، اختيار شركة “أكوا باور” السعودية. “المتناقص الأفضل” لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع “حصيان” بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم.

ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي 490 مليون جالون يومياً، وسترتفع إلى 670 مليون جالون يومياً عام 2026 مع استكمال هذا المشروع.

وتلقت الهيئة 29 طلباً من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع، وكانت الهيئة طرحت عروض التأهيل في 18 أكتوبر 2022. وتم تأهيل ست شركات من المطورين العالميين المؤهلين للتقدم بالعروض النهائية.

كما تلقت الهيئة عرضين من كل من شركة “أكوا باور”، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” ( ش.م.ع). في 22 مايو 2023 استجابة لطلب تقديم العروض (RFP) الذي تم طرحه في 9 ديسمبر 2022.



