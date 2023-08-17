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“الغرفة 13” في قاعة الشيخ راشد يومي 1 و2 سبتمبر المقبل

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تستعد قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي، لعرض مسرحية “الغرفة 13” يومي 1 و2 سبتمبر المقبل.

 

ومسرحية “الغرفة 13” تحمل أحداثاً مشوقة في إطار كوميدي اجتماعي لزوجين يأخذان غرفة في فندق خلال إجازتهما، حيث شغل الغرفة قبلهما مريض توفي فيها قبل لتبدأ الأحداث بالظهور.

 

و المسرحية من بطولة أحمد العونان، عبد الناصر درويش، سلطان الفرج، حسين المهدي، يوسف الحشاش، بشار الجزاف، منال الجارالله، أريج العطار وسماح.



            

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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