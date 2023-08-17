نشكركم على متابعتكم خبر 214 مترشحاً لانتخابات “الوطني” خلال يومين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 09:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.

ووصل عدد طلبات الترشح خلال اليوم الثاني، أمس، من مرحلة تسجيل المرشحين 52 طلباً، إضافة إلى 162 في اليوم الأول. ليبلغ الإجمالي 214 مترشحاً وفق صحيفة “البيان”.

وتبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين 11 سبتمبر المقبل، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر.



