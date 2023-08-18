نشكركم على متابعتكم خبر أول سبتمبر آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة بجوائز ريادة الأعمال المستدامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة أن الموعد النهائي لاستلام طلبات المشاركة في الدورة الثامنة من جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة هو الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب “وام”، تتميز هذه الجوائز بكونها الجوائز السنوية المستقلة الوحيدة على مستوى المنطقة التي تُمنح لإنجازات المؤسسات في ريادة الاستدامة.

وتتضمن الجوائز ست فئات هي أفضل تقرير استدامة، وأفضل مبادرة استدامة، وأفضل قائد استدامة، وأفضل مدير استدامة، وأفضل برنامج اتصال حول الاستدامة، بالإضافة إلى أفضل مبادرة لإدارة الطاقة.

وأوضحت المجموعة أن المشاركة في الجائزة متاحة لكل الشركات الكبرى “أكثر من 250 موظفا” من المؤسسات العاملة في أبوظبي والمنطقة، وأنه يمكن تحميل نماذج التقديم للجائزة ودليلها الإرشادي من خلال موقعها الإلكتروني “www.adsg.ae”.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز في فندق أنانتارا القرم الشرقي في أبوظبي في 3 أكتوبر، ضمن فعالية تقام سنوياً تتاح من خلالها فرصة فريدة لجميع المؤسسات الأعضاء والشركاء والمتخصصين في الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة للاحتفاء بإنجازاتها في مجال الاستدامة.

وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من خبراء الاستدامة البارزين، ويتمثل دورها في البحث عن المؤسسات والأفراد الذين يُظهرون الالتزام والتأثير والريادة والإنجازات من أجل الاستدامة، والتي تشمل إنجازات المؤسسة لمدة سنتين “من يونيو 2021 إلى يونيو 2023”.

وتتم عملية التقييم بناء على عدة معايير هي دمج الاستدامة، ودورة التخطيط/العمل/المراجعة، والأثر، والتواصل، والابتكار، والمادية، والتكريم.

وتضم اللجنة الدكتورة جيني ديفيدسون، محاضر أول في تنمية القادة ومستقبل المنظمات بجامعة نيوكاسل، وديكستر جالفين، المدير العالمي للشركات وسلسلة التوريد في مشروع الكشف عن الكربون “CDP”، والدكتورة فوزية جابين، أستاذة إدارة في كلية الأعمال في جامعة أبوظبي، وعبداللطيف البطاوي، نائب مدير معهد الطاقة في الشرق الأوسط.

وتُشكل هذه الجوائز جزءاً لا يتجزأ من التزام مجموعة أبوظبي للاستدامة ببناء منصات عالمية لتبادل المعرفة وتشجيع العمل لمواجهة تغير المناخ ودعم رؤية هيئة البيئة – أبوظبي، وكذلك أهداف مؤتمر الأطراف “COP28” المتمثلة في تحقيق الاستدامة وتشجيع التعاون الدولي لمعالجة القضايا العالمية.



