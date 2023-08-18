نشكركم على متابعتكم خبر جامعة الشارقة.. انطلاق بطولة آسيا للجامعات للقوة البدنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

انطلقت في جامعة الشارقة منافسات النسخة الأولى لبطولة آسيا للجامعات للقوة البدنية، أمس الخميس، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وتنظمها الجامعة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وذلك تزامنا مع اليوبيل الفضي للجامعة بمشاركة 48 جامعي من 11 دولة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول في فئة 59 كغ بالسكوات نيل لاعبي جامعة الشارقة أربعة ميداليات وهي 3 فضيات وبرونزية في انطلاقة قوية حققها اللاعب فهد الرافعي بينما نال لاعب جامعة ديالى العراقية مجيد نكتال المركز الأول – 4 ذهبيات – ثم باقر التميمي ثالثا من جامعة المستنصرية.

وشهدت البطولة مساء أمس تنظيم المؤتمر التعريفي الذي نظمته الجامعة بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس ادارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وسعادة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والدكتور عيد محمد كنعان عميد شؤون الطلاب في جامعة الشارقة رئيس اللجنة المنظمة وصلاح العامري مدير اللجنة التنظيمية وسلطاني رئيس الاتحاد الآسيوي ورؤساء البعثات المشاركة وعدد من القيادات الرياضية.

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي استضافة جامعة الشارقة للبطولة مقدما الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة.

وأكد أن إقامة بطولة آسيا للجامعات للقوة البدنية بمشاركة هذا العدد الكبير من الجامعات من قارة آسيا يشكل إضافة بارزة لجامعة الشارقة الرائدة في جميع المجالات ومنها في الجانب الرياضي وإضافة مهمة لرياضة القوة البدنية في الإمارات مشيرا إلى أن رياضة القوة البدنية تنمو بشكل متسارع بحيث أصبح أبطال الإمارات مميزون على مستوى العالم وآسيا.

من جانبه رحب مدير جامعة الشارقة بالوفود المشاركة مؤكدا أن استضافة البطولة يعكس أهمية تنمية وصقل المهارات والمواهب الرياضية لدى الطلبة للارتقاء بها إلى أعلى المستويات الرياضية الجامعية وإشراكهم في مختلف البطولات الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ووصف البطولة بأنها إنجاز رياضي يضاف لسجل إنجازات الجامعة، كونها صاحبة الريادة في استضافة وتنظيم أول حدث رياضي دولي كبير على مستوى الجامعات الآسيوية.

يذكر ان الفعاليات التنافسية للبطولة ستستمر خمسة أيام ، وتتميز في فعاليات اليوم الأخير من البطولة بمشاركة فئة ذوي الهمم “أبطال الأولمبياد الخاص” في الدولة.



